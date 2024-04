A casi seis meses de que Britney Spears lanzara su libro de memorias The Woman in Me, en el que tan solo una semana después de su publicación vendiera más de un millón de ejemplares, la cantante busca adaptar sus memorias al cine.

Britney lanzó su autobiografía el año pasado y ahora se dice que está en pláticas avanzadas para adaptar el libro a la pantalla grande con un equipo de escritores exclusivamente femenino listo para escribir un guión y una serie acuerdos con sus compositores sobre el potencial de utilizar su música en este nuevo proyecto.