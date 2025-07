Planea Jamie Lee Curtis su retiro de Hollywood

“Me he estado preparando para salir, para no sufrir lo mismo que mi familia. Quiero irme de la fiesta antes de que me dejen de invitar”, confesó.

Lejos de retirarse por completo, la actriz vive actualmente uno de los momentos más estimulantes de su carrera. Próximamente estrenará Freakier Friday, la esperada secuela del éxito de 2003 que protagonizó junto a Lindsay Lohan.

También ha sido elogiada por su papel en The Bear, donde interpretó a una madre alcohólica, un rol que, según dijo, le permitió acceder a una dimensión artística que Hollywood le había negado durante décadas.

“Esto es lo traumático: no poder expresar tu alcance como artista. Eso es traumático. Pasar toda tu vida pública reprimiendo el alcance. Y la profundidad. Y la complejidad. Y la contradicción. Y la rabia. Y el dolor. Y la tristeza”, explicó.

Por si fuera poco, la famosa agradeció especialmente al creador de la serie, Chris Storer, por confiar en su capacidad interpretativa y ofrecerle un guion que la llevó a explorar territorios emocionales intensos.

“La libertad y la confianza que me dio Chris, y la escritura, que te lleva a donde necesitas ir, fue emocionante. No me pasó factura. El precio han sido 40 años de contener algo que sé que está aquí”, señaló.

Jamie Lee Curtis, ganadora del Óscar por su papel en Everything Everywhere All At Once, reflexionó en una entrevista con la revista People sobre cómo su madre, la actriz Janet Leigh, habría reaccionado ante su transformación física y estética en la película.

Según la propia la artista, su madre —quien alcanzó fama mundial con Psicosis (1960)— probablemente detestado la representación de su hija en pantalla.