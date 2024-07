A través del portal Deadline, se ha confirmado que Prime Video estaría preparando una serie biográfica del boxeador estadunidense Muhammad Ali. Sin embargo, han dicho que estará enfocada en diferentes áreas de su vida y no solo en su carrera; te contamos los detalles a continuación.

Fue a través de Deadline que se dio aviso de ésta nueva serie que estaría siendo producida; sin embargo, se han revelado detalles de la misma, señala milenio.com

Para empezar, la serie se llamará The Greatest, será protagonizada por el actor Jaalen Best, y la trama no solo se centrará en su carrera como boxeador, sino que estarían buscando adentrarse más a su vida conociéndolo dentro y fuera del ring. La serie está descrita como una historia que trata sobre un hombre, un esposo, un padre, un hermano y un hijo.

Muhammad Ali o Mohamed Alí, fue un boxeador estadunidense que es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. En su momento fue una figura social de gran influencia en áreas como la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afroamericanos y del islam.

El boxeador nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos; Muhammad fue diagnosticado de Parkinson a los 42 años, poco después de su último combate y falleció el 3 de junio de 2016 en Scottsdale, Arizona, a causa de un choque séptico.