$!Planean llegar con todo al 2022

"No pasa nada, un tributo es un regalo y pues uno lo da de corazón ya si la otra parte no le parece, bien, uno lo hace con el corazón", dijo.

Resulta que cuando salió el disco, Carolina lo anunció con bombo y platillo, pues es gran admiradora de la Leona Dormida, quien despertó para rugir contra la culiacanense, pues declaró que no le gustó el homenaje y hasta dejó de seguir a Carolina en todas sus redes sociales.

También recordó uno de los momentos más importantes del año, la producción del material Mudanzas , que es una selección de temas que se hicieron exitoso en voz de Lupita D'Alessio , una de las producciones que más le han gustado, pero que parece que a la veterana intérprete no.

Carolina estuvo presente en el Yakifest el 1 de diciembre de este 2021, ahí dio una breve entrevista para Noroeste, medio de comunicación que “siempre me ha dado un espacio desde que inicié en esto”, según recordó. Habló sobre sus aciertos, como grabar temas de Joss Favela, uno de los compositores más importantes del regional mexicano y comenzar a hacer una propuesta inédita, dejando de lado los covers, para proponer temas originales.

El Yaki, muchos duetos para este año

Este año, El Yaki se puso de novio con la blogger de moda Nicole Pinilla y parece que el amor le trajo consigo las ganas de trabajar, pues por primera vez armó El Yaki Fest de manera masiva, esta fue la cuarta edición y fue un éxito, porque fue abarrotado.

Pues de este evento, El Yaki irá estrenando duetos durante este año que se avecina, dichos duetos fueron grabados en vivo y son con artistas como Pancho Barraza, Carolina Ross, Chuy Lizárraga, Grupo Firme, El Mimoso y La Ventaja , entre otros.

“Se va a grabar todo y de aquí a que cierre el año y todo el próximo van ir viendo material, osea que la gente que no vino al Yaki Fest lo va a poder ver grabado, pero al parecer lo vamos ir soltando poco a poco , van a salir duetos muy chingones, mi compa Pancho (Barraza) y yo vamos a cantar Mi enemigo el amor , también con Chuy (Lizárraga), con todos hay un poco de todo, desde los que siempre han venido hasta nuevos”, adelantó el Yaki.

A la alfombra roja llegó acompañado de su novia y se le cuestionó si habría boda pronto, a lo que respondió “por lo pronto no, déjenos conocernos, porque luego no nos aguantan, ya veremos el año que viene, Dios dirá”, de este modo el cantante ex vocalista de Banda El Recodo dejó abierta la opción de una posible boda para este año que está comenzando.