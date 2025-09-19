Podría Adele cantar en el medio tiempo del Super Bowl 2026

En los últimos días han circulado rumores sobre posibles artistas para el show de medio tiempo. Entre ellos se mencionan a Taylor Swift, conocida seguidora de los Chiefs de Kansas City tras el inicio de su relación con Travis Kelce, y Miley Cyrus, quien aún no ha participado en este tipo de eventos.

Fuentes cercanas a Page Six señalaron que Adele ha sido contactada para participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se llevará a cabo en Santa Clara, California en febrero. Hasta el momento, la cantante británica no ha sido contratada oficialmente para el concierto.

El prometido de Adele, Rich Paul, es uno de los agentes deportivos más destacados, y la cantante ya ha asistido al Super Bowl como espectadora. Durante un concierto en Las Vegas en 2024, bromeó con su audiencia sobre su presencia en las gradas, detalló vanguardia.com

“El año pasado fui, obviamente no fui para ver el fútbol americano. Fui a ver a Rihanna”. En otras declaraciones, agregó que asistió solo por la cantante y que no le interesaba el partido.

Expertos de la NFL han comentado que Adele es la candidata principal para el espectáculo de este año, aunque otra fuente cercana al evento aclaró que aún no existe un contrato formal.

La cantante de Hello había rechazado previamente la posibilidad de actuar en el Super Bowl en 2017. En ese momento explicó al público de Los Ángeles.

“No voy a participar en el Super Bowl...O sea, ese espectáculo no se trata de música. No sé bailar ni nada parecido. Fueron muy amables, me lo pidieron, pero les dije que no”.

En respuesta a esas declaraciones, la NFL y el patrocinador Pepsi indicaron que sí habían sostenido conversaciones con varios artistas, pero que no se había extendido ninguna oferta formal a Adele ni a otros cantantes.

La selección del artista para el medio tiempo corre a cargo de Roc Nation, empresa de Jay-Z, en colaboración con la NFL, y generalmente se anuncia en septiembre.

Recientemente, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, mencionó la posibilidad de que Taylor Swift se presente en el escenario. En entrevista con Savannah Guthrie en el programa Today de NBC, Goodell señaló que Swift es un “talento especial” y que sería bienvenida.

Al ser cuestionado sobre más detalles, el comisionado indicó: “No puedo decirte nada sobre eso... Es una posibilidad” y agregó que la decisión está en manos de Jay-Z.

Hasta ahora, los representantes de Adele no han emitido comentarios sobre su posible participación en el Super Bowl 2026.