De acuerdo con la información publicada en el programa de YouTube, Chisme No Like, Adrián Uribe sería embargado debido a un pleito legal que lleva siete años.

“A estas alturas ya no hay manera de revertir nada. Debido al estatus del juicio, no hay forma en que se salve de pagar”, detalló uno de sus presentadores.

En el programa Chisme No Like dijeron que el nuevo despacho de abogados que contrató Adrián Uribe solo ha ido retrasando el proceso, pero que saben que inevitablemente tendrá que cancelar la deuda.

Pero eso no sería todo, porque todavía falta un embargo de 2 millones por multa que le harán a una propiedad muy preciada para Adrián Uribe.

Hasta los momentos el actor no ha declarado nada al respecto, pero los presentadores de Chisme No Like expresaron que será cuestión de tiempo para que lo anuncie.