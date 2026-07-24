Podría Alan Ritchson ser el nuevo ‘Batman’, en el Universo DC de James Gunn

Ritchson confirmó que existe interés de ambas partes para trabajar juntos, aunque advirtió que cualquier proyecto deberá permitirle involucrarse creativamente y cumplir con las exigencias que actualmente establece para elegir sus películas.

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused , presentado por Josh Horowitz, el protagonista de Reacher fue cuestionado sobre la posibilidad de incorporarse al nuevo universo cinematográfico de DC Studios, ya sea como Bruce Wayne o mediante otro personaje.

El nombre de Alan Ritchson volvió a tomar fuerza entre los posibles candidatos para interpretar a Batman en el Universo DC (DCU) de James Gunn, después de que el actor reconociera que ha mantenido numerosas conversaciones con el director y evitara negar directamente su interés por el personaje.

“Respeto mucho a James. Me gustaría hacer algo con él y a James le gustaría hacer algo conmigo”, explicó el actor.

Ritchson reconoció que él y James Gunn han sostenido muchas conversaciones y confirmó que ya tiene en mente a un personaje específico de DC Comics que le interesaría interpretar.

Cuando Josh Horowitz intentó confirmar que ese personaje no era Batman, el actor evitó responder con claridad y se limitó a señalar que el futuro ofrece distintas posibilidades, señala elimparcial.com

“Estoy abierto a todas las posibilidades”, aumentando las especulaciones sobre su posible llegada al DCU.

Las declaraciones resultaron suficientes para reactivar uno de los fan castings más populares de los últimos años. Gracias a su trabajo como Jack Reacher, el actor ha demostrado que posee la presencia física, experiencia en secuencias de acción y apariencia necesarias para encarnar una versión imponente del Caballero de la Noche.

La entrevista apareció pocos días después de que el sitio Cosmic Book News asegurara, citando fuentes anónimas, que Alan Ritchson sería uno de los favoritos para convertirse en el Batman del DCU.

De acuerdo con ese reporte, James Gunn estaría contemplando a un Batman más corpulento, experimentado y oscuro, con una presencia física cercana a la versión interpretada por Ben Affleck y con algunos rasgos de la historieta Absolute Batman.

El objetivo sería diferenciarlo claramente del Bruce Wayne de Robert Pattinson, quien continuará protagonizando las películas dirigidas por Matt Reeves dentro de un universo independiente de la continuidad principal del DCU.

Sin embargo, esta información debe manejarse con cautela. El reporte no ha sido confirmado por DC Studios, Warner Bros. Discovery ni por los principales medios especializados de Hollywood. Por ahora, Ritchson no ha sido contratado oficialmente para interpretar a Batman.

Las especulaciones no comenzaron en 2026. Durante 2025, Ritchson admitió que había intercambiado palabras con Gunn acerca del personaje y anteriormente afirmó que estaría dispuesto a ponerse el traje incluso si no recibiera un salario.

En aquella ocasión, el actor también intentó reducir las expectativas al declarar que no consideraba probable convertirse en Batman, aunque anticipó que podría tener algún futuro dentro de DC Studios.

Por su parte, Gunn declaró públicamente que es admirador de Ritchson tanto como actor como persona, pero aclaró que la elección del nuevo Bruce Wayne dependería del guion de The Brave and the Bold.

Ritchson también conoce bien el mundo de DC Comics: interpretó a Arthur Curry/Aquaman en Smallville y posteriormente dio vida a Hank Hall/Hawk en Titans.

La próxima película del Batman perteneciente al DCU presentará a un Bruce Wayne experimentado, acompañado por su hijo Damian Wayne, quien asumirá la identidad de Robin. Esta historia requeriría a un actor de mayor edad que Robert Pattinson y con suficiente presencia para proyectar a un vigilante que lleva varios años combatiendo el crimen.