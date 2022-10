$!Podría Amaia Montero estar desaparecida; su hermana no da declaraciones

La cantante Amaia Montero , ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, provocó gran preocupación entre sus seguidores y personas cercanas a su entorno al publicar en redes sociales una fotografía donde luce en pésimas condiciones.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, fue el mensaje que escribió junto a la imagen, lo que sumó a que se encendiera una alerta por el bienestar de la cantante española de 46 años.