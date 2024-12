Podría Anya Taylor-Joy sumarse al elenco de ‘Spider-Man 4’

La idea de incorporar a Black Cat parece alinearse con el rumbo que podría tomar la historia tras los eventos de “Spider-Man: No Way Home”. Con Peter Parker lidiando con la pérdida de memoria de MJ, la inclusión de Felicia Hardy podría marcar un cambio en la dinámica del personaje mientras intenta encontrar un nuevo equilibrio en su vida.

Aunque aún no se ha confirmado su participación ni el papel que podría interpretar, las especulaciones entre los fanáticos no han tardado en aparecer.

La productora Amy Pascal fue consultada directamente sobre estos rumores y destacó el talento de Taylor-Joy, calificándola como “fantástica”.

Sin embargo, afirmó que aún es pronto para confirmar cualquier detalle sobre el elenco de Spider-Man 4. Esta ambigüedad ha generado aún más especulaciones sobre qué rol podría interpretar la estrella de Furiosa.

La película ya tiene una fecha de estreno oficial programada para el 26 de julio de 2026. Estará dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, y contará con un guion escrito por Chris McKenna y Erik Sommers.

La producción iniciará a mediados de 2025, y hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre la trama, más allá de darle continuidad a la vida de Peter Parker luego de los eventos ocurridos en Spider-Man: No Way Home de 2021.