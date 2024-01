Esto causó un revuelo entre sus seguidores, porque dicha imagen se parece mucho al tatuaje que se realizó una de sus ex parejas y con el que estuvo a punto de llegar al altar, Christian Nodal, así que algunos creen que le dedicará una canción.

Tomando en cuenta que la estrategia de Shakira y Karol G de dedicarle temas a sus ex parejas les resultó muy rentable, Belinda buscará imitarlas en esta nueva etapa musical, señala publimetro.com

Belinda y Christian Nodal estuvieron comprometidos hace un tiempo, pero terminaron en muy malos términos, ya que llegaron a protagonizar varias disputas a través de los medios.

No obstante, la cantante no le dedicó ningún tema, cosa que su ex pareja sí hizo o al menos así se llegó a especular debido a las letras de varias de sus canciones, por lo que le tocaría el turno a ella de responderle.

Como Belinda se encontraba en un proceso complicado con su anterior disquera, ahora sí puede dedicarse de lleno a la música, tal y como ha querido hacer desde hace un tiempo y su próxima canción, que se estrenará dentro de poco, llevará por título Cactus.

Las expectativas por este nuevo tema eran altas, sin embargo, ahora lo es mucho más, ya que parece estar dedicada a su ex Christian Nodal, debido a la foto de perfil que colocó hace poco en sus redes sociales y que se asemeja al tatuaje que se habría realizado el cantante de ella.