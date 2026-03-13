Podría Billie Eilish debutar en el cine, dentro del filme ‘The bell jar’

Billie Eilish , una de las cantantes más exitosas de la última década, está preparándose para ir más allá de la música y hacer su debut actoral en el cine.

De acuerdo con diversos medios, la artista de 24 años está en pláticas para protagonizar la adaptación cinematográfica de The Bell Jar, la novela de 1963 escrita por Sylvia Plath. La película será dirigida por la ganadora del Oscar Sarah Polley y marcaría el primer papel protagónico de Eilish en la pantalla grande

Sarah Polley, quien ganó el Oscar a Mejor Guion Adaptado por su película Women Talking, será la encargada de escribir y dirigir esta adaptación de la novela de Plath.

La película está siendo producida por Joy Gorman Wettels (13 Reasons Why), Plan B Entertainment y StudioCanal, además de que actualmente se encuentra cerrando un acuerdo de distribución con Focus Features.

Esta no sería la primera vez que Billie Eilish actúe. La cantante apareció en un episodio de la serie Swarm de Prime Video, por el que ganó el premio a Actuación en Serie del Año en los People’s Choice Awards por interpretar a Eva, la líder de un grupo con una dinámica similar a una secta.