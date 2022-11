$!Podría Britney Spears volver a la televisión junto al productor Simon Cowell

Spears ha admitido que mientras estuvo en The X Factor no estaba atravesando por su mejor momento, en parte porque luchó con criticar a los jóvenes concursantes, siendo madre de dos niños pequeños. “Estaba teniendo un ataque de pánico tras otro”, le dijo a Elle en 2012.

Según informa Page Six, la cantante ganó 15 millones de dólares por su estancia de una temporada en el panel de jueces junto a Cowell, Demi Lovato y LA Reid, sin embargo, no regresó para la tercera y última temporada del programa en 2013. En cambio, lanzó su lucrativa residencia en Las Vegas, Britney: Piece of Me, que duró cuatro años.