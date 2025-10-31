$!Podría Christian Nodal lazar un dueto virtual junto a Vicente Fernández

Christian Nodal causó revuelo entre sus fans luego de compartir una historia en su cuenta de Instagram con la que generó todo tipo de reacciones. En la imagen, en blanco y negro, el intérprete aparece con su característico sombrero y un mensaje que dice: “Espero así suene mi viaje al cielo... Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan chingón”, expresó el sonorense en sus historias de Instagram.

NODAL X VICENTE FERNÁNDEZ 🔜 pic.twitter.com/SNNbb6wLGG — Christian Nodal (@NodalEncantada) October 31, 2025

El texto con tintes nostálgicos y espirituales provocó preocupación entre algunos de sus seguidores, quienes lo interpretaron como una despedida o un momento de vulnerabilidad emocional, detalla elimparcial.com Mientras algunos expresaban mensajes de apoyo y cariño, otros fanáticos comenzaron a especular que Nodal podría estar adelantando el lanzamiento de un nuevo tema, nada menos que un dueto virtual con Vicente Fernández Debido a que es el tema que se escucha de fondo en el video compartido por el artista. El proyecto estaría basado en la canción Estos celos y habría sido posible gracias a la inteligencia artificial (IA), tecnología que permitiría recrear la voz del legendario “Charro de Huentitán”, fallecido en 2021.