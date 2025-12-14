Podría Cristiano Ronaldo actuar en la última entrega de ‘Rápidos y Furiosos 11’

“Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast & Furious ... Debo decirte que él es uno real. Le escribimos un papel”, señaló el actor.

Diesel publicó una imagen junto a Ronaldo en su cuenta oficial de Instagram acompañada de un mensaje que despertó especulaciones sobre la participación del delantero en la película.

El actor y productor Vin Diesel, protagonista de la saga Rápidos y Furiosos , insinuó en redes sociales que ya se ha escrito un papel para el astro portugués en la próxima entrega de la franquicia, lo que ha generado expectación internacional entre fans del deporte y del cine.

La estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo podría dar un paso importante fuera de las canchas y adentrarse en el mundo del cine de acción.

La publicación acumuló cientos de miles de interacciones en pocas horas, provocando una ola de comentarios en redes sociales y medios de espectáculos, señala elimparcial.com

Según la información difundida, la participación de Ronaldo aún no ha sido confirmada oficialmente por el propio futbolista, pero los proyectos en torno a Rápidos y Furiosos ya contemplan un rol específico para él dentro de la historia.

La saga, que se ha mantenido como una de las franquicias cinematográficas más exitosas desde su lanzamiento en 2001, sigue sumando nombres de alto perfil a su elenco.

La próxima película, tentativamente identificada como Rápidos y Furiosos 11 o Fast Forever, se perfila como un cierre épico para la saga iniciada hace más de dos décadas.

En ella se espera el regreso de figuras recurrentes del universo cinematográfico, como Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, entre otros, además de anticiparse el uso de tecnología digital para recordar al personaje de Brian O’Conner, interpretado por el fallecido Paul Walker.

Hasta el momento, no trascendió exactamente qué tipo de personaje interpretaría Cristiano Ronaldo dentro de la película. La frase de Vin Diesel sugiere que el papel fue creado específicamente para él, lo que abre diversas posibilidades narrativas dentro de una saga que ha explorado desde corredores callejeros hasta organizaciones globales de acción.

Algunas de las teorías entre fanáticos incluyen que Ronaldo podría aparecer como un personaje relacionado con el mundo del deporte, un aliado inesperado, o incluso una figura con vínculos con las secuencias de acción automovilística que caracterizan a la franquicia. Sin embargo, ninguna de estas opciones ha sido confirmada oficialmente por los creadores del film.