Johnson ha participado en una gran diversidad de películas siendo premiado en bastantes de ellas, siendo su papel como Luke Hobbs en The Fast and the Furious uno de los más reconocidos.

También fue dos veces Campeón Intercontinental de la WWE y cinco veces Campeón Mundial en Parejas. También fue el ganador del Royal Rumble 2000 todo esto lo vuelve Campeón de las Tres Coronas.

El primer papel protagonista de Johnson en una película fue en The Scorpion King en 2002 y por esto, le pagaron $ 5.5 millones, un récord mundial para un actor en su primer papel protagónico.

Uno de sus papeles más prominentes es Luke Hobbs en la franquicia The Fast and the Furious, además organizó y produjo The Hero, una serie de reality shows y desde entonces ha seguido produciendo programas de televisión y películas a través de su productora Seven Bucks Productions.