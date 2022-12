$!Podría el actor James McAvoy retirarse de la actuación

El actor, de 43 años acaba de dar la bienvenida a su bebé que tuvo con su nueva esposa, Lisa Liberati. Se trata del segundo hijo que tiene el escocés, pues ya tiene un niño de 12 años, de nombre Brendan, a quien tuvo con su ex pareja Anne-Marie Duff, publicó telemundo.com

En este 2022 se anunciaron varios retiros en la industria del entretenimiento, como fue el caso de Daddy Yankee que inició una gira para su despedida. No obstante, quien también ha comenzado a hablar de un retiro es el actor James McAvoy, quien habló de lo demandante que llega a ser.

McAvoy tuvo una reciente entrevista con The Observer , en donde mencionó que está entusiasmado por su familia y que esto lo ha hecho pensar en su retiro de la actuación, porque le gustaría disfrutar a los suyos y su trabajo llega a ser sumamente demandante. Así, sin más ni menos, puntualizó que no quería pasar todos sus días en el set.

“Puse mucho en el trabajo y me encanta. Pero no quiero vivir para trabajar. La industria es genial y me ha dado una vida increíble. Pero, sobrevive gracias a la naturaleza sacrificial de la interpretación. La industria del cine o la industria de la televisión simplemente te están agotando”, expresó el actor.

Incluso, comentó que no desea terminar separado de su esposa y lejos de sus hijos como consecuencia de poner como prioridad el trabajo y no a ellos.

“¿Sigo persiguiendo, sigo progresando, sigo tratando de subir la escalera, la montaña, todo ese tipo de cosas? ¿O sigo disfrutando del hecho de actuar, pero quitando el pie del pedal? Y no sentir que nunca volveré a trabajar. O que voy a perder el impulso, que podría decirse que tengo, si simplemente no acepto todos los grandes trabajos que se me presenten. Tienes que reducir un poco la velocidad”, resaltó.