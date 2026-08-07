Podría el actor Kit Connor interpretar a Cíclope, en la nueva versión de los X-Men99

Todo indica que Marvel está preparando un elenco joven, pero con gran presencia en la industria, para la nueva versión de los X-Men, con la que busca fortalecer su universo de superhéroes y conquistar a nuevas generaciones.
En ese contexto, se filtró que Kit Connor se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo Cíclope.
Según un nuevo informe de Deadline, el líder de los mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel será interpretado por Kit Connor, estrella de Heartstopper. De concretarse el acuerdo, se uniría a Samara Weaving, quien daría vida a ‘Emma Frost’, en la película que dirigirá Jake Schreier.
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Aunque apenas tiene 22 años, Connor ya cuenta con una destacada filmografía. Es conocido principalmente por interpretar a ‘Nick Nelson’ en la serie de Netflix Heartstopper, papel que lo convirtió en uno de los actores jóvenes con mayor proyección y en una figura cercana a las nuevas generaciones, señala infobae.com
Además de Heartstopper, Connor interpretó a un joven Elton John en Rocketman y protagonizó Warfare, producción de A24. Actualmente participa en la próxima adaptación cinematográfica de Elden Ring, junto a Cailee Spaeny, de quien también se rumora interpretará a ‘Rogue’ en la nueva película de X-Men.
Aunque Marvel Studios aún no ha anunciado oficialmente el reparto de la película, su empresa matriz, Disney, celebrará la próxima semana la D23, el evento más importante para sus seguidores, donde muchos esperan que se revele formalmente al nuevo elenco de mutantes.
Emma Frost y Cíclope no serían los primeros mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel.
Al final de Ms. Marvel se reveló que Kamala Khan era una mutante, mientras que Sadie Sink apareció en Spider-Man: Un Nuevo Día dando vida a una joven ‘Jean Grey’, una de las integrantes originales de los X-Men.
El actor que más tiempo ha interpretado a Cíclope en el cine es James Marsden, quien debutó en el papel en el año 2000 y recientemente fue convocado para participar en Avengers: Doomsday, donde retomará al personaje para lo que podría ser su despedida definitiva.