Podría el actor Kit Connor interpretar a Cíclope, en la nueva versión de los X-Men99

Todo indica que Marvel está preparando un elenco joven, pero con gran presencia en la industria, para la nueva versión de los X-Men, con la que busca fortalecer su universo de superhéroes y conquistar a nuevas generaciones. En ese contexto, se filtró que Kit Connor se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo Cíclope. Según un nuevo informe de Deadline, el líder de los mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel será interpretado por Kit Connor, estrella de Heartstopper. De concretarse el acuerdo, se uniría a Samara Weaving, quien daría vida a ‘Emma Frost’, en la película que dirigirá Jake Schreier.

Aunque apenas tiene 22 años, Connor ya cuenta con una destacada filmografía. Es conocido principalmente por interpretar a ‘Nick Nelson’ en la serie de Netflix Heartstopper, papel que lo convirtió en uno de los actores jóvenes con mayor proyección y en una figura cercana a las nuevas generaciones, señala infobae.com Además de Heartstopper, Connor interpretó a un joven Elton John en Rocketman y protagonizó Warfare, producción de A24. Actualmente participa en la próxima adaptación cinematográfica de Elden Ring, junto a Cailee Spaeny, de quien también se rumora interpretará a ‘Rogue’ en la nueva película de X-Men.