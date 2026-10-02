Podría Eugenio Derbez contemplar un posible retiro en su carrera

Aunque todavía tiene sueños profesionales pendientes, también admitió que ha llegado a preguntarse si vale la pena seguir buscando nuevos logros cuando siente que no ha podido disfrutar plenamente de lo que ya consiguió, detalla quien.com

Durante una entrevista con el programa de YouTube De Estreno, Eugenio Derbez habló de la posibilidad de hacer un cambio importante en sus prioridades.

Eugenio Derbez se encuentra en un momento de su vida en el que comienza a cuestionarse qué quiere para el futuro. Después de décadas de carrera, proyectos en México y una consolidación profesional en Estados Unidos, el actor y comediante reconoció que este año se ha preguntado si realmente quiere continuar con el mismo ritmo de trabajo que ha mantenido hasta ahora.

“Tengo ganas de vivir. Y es algo que nunca he hecho. Llevo toda la vida diciendo: ‘Algún día voy a ir a Tailandia. Algún día voy a conocer tal lugar. Algún día voy a hacer este viaje. Algún día’. Y al día de hoy tengo un coche que no disfruto, tengo una casa que no disfruto, tengo una vida que no disfruto, pudiendo disfrutarla. Entonces, no sé, y me lo he planteado mucho este año, si quiero realmente seguir demostrándole al mundo o a mí o a quién le quiero seguir demostrando que todavía puedo llegar más lejos”, aseguró.

A pesar de sus dudas sobre el futuro, Eugenio Derbez dejó claro que todavía existe una meta que quiere cumplir. Se trata de la dirección, una faceta que considera que ha dejado pendiente y que ahora quiere recuperar con una visión mucho más ambiciosa.

El actor explicó que cuando decidió mudarse a Estados Unidos prefirió concentrarse en otras áreas de su carrera debido al temor de enfrentarse a un idioma y una cultura que no dominaba.

“Tengo un sueño de que quiero dirigir, porque siento que es algo que tengo muy atrasado. Al mudarme a Estados Unidos por el miedo de no conocer el idioma ni la cultura, me pasé al asiento de atrás. Entonces, quiero retomar eso, pero ahora en inglés y para el mundo entero”.

Durante la misma entrevista, Derbez también habló de una parte más personal de su historia. El actor recordó que desde joven tuvo la intención de demostrarle a sus padres que podía salir adelante, especialmente porque durante su infancia fue un niño introvertido.

Su papá murió cuando Eugenio tenía apenas 24 años, mucho antes de que alcanzara el reconocimiento que posteriormente consiguió como actor y comediante. Para él, esa ausencia quedó ligada a la sensación de que su papá nunca pudo conocer los logros que alcanzaría años después.

“Mi deseo, como bien decías, era demostrarle a mis padres, primero que nada, que porque ellos siempre se preocuparon. Yo fui un niño muy introvertido. Mi papá murió cuando yo tenía 24 años y pues yo no he hecho nada en mi vida. Cuando mi papá murió, yo no había hecho nada en mi vida. Entonces, como que siempre me ha dolido esa parte de decir: ‘Mi papá nunca supo lo que fui’. Para mi papá siempre fui como el hito que intentaba y nunca podía”, declaró.