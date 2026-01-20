Podría Frida Sofía participar en La ‘Casa de los Famosos México’

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la modelo, declaraciones recientes de Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol han avivado los rumores de la posible participación de la hija de Alejandra Guzmán en el polémico reality show.

Frida Sofía volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de que surgieran versiones que la vinculan con la próxima edición de La Casa de los Famosos México, el exitoso reality show producido por Televisa.

¿ #FridaSofía DESISTIÓ en la DEMANDA contra su abuelo, #EnriqueGuzmán ? Además se rumora que volverá a México para entrar al famoso reality. ¿Te gustaría verla en el reality show? pic.twitter.com/7bthUcbMxw

Las especulaciones surgieron tras una entrevista que Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, concedió a diversos medios, en la que habló del estado actual de su hija y de sus planes a corto plazo, detalla milenio.com

Durante la charla, el empresario aseguró que Frida se encuentra en buen momento personal y profesional, además de adelantar que pronto viajará a México.

“Frida la pasó increíble en Navidad, la pasó con mis hermanos en Miami. Está a todo dar, lo que sí les puedo decir es que Frida está muy contenta, va a venir en breve a visitarnos, se lastimó el pie, pero todo bien, trabajando”, detalló Moctezuma.

El empresario también abordó el tema de la situación migratoria de su hija, dejando claro que no existe ningún impedimento para que viaje al país cuando así lo decida. Según detalló, este asunto quedó resuelto desde hace tiempo, lo que permite a Frida Sofía trasladarse libremente entre Estados Unidos y México.

“Siempre ha podido, tenía lo de sus papeles, pero eso ya está desde hace mucho”. Las declaraciones generaron especulación inmediata en el medio del espectáculo. Días después, fue la periodista Ana María Alvarado quien añadió un nuevo elemento a la conversación durante su participación en el programa Sale el Sol.

De acuerdo con la comunicadora, fuentes cercanas a la producción le habrían confirmado que Frida Sofía estaría muy cerca de concretar su ingreso a La Casa de los Famosos México.

“Tengo entendido que va muy avanzada con las negociaciones para entrar a La Casa de los Famosos, que va muy bien su negociación, por eso es que va a venir a México”.

La periodista recordó además que Frida Sofía ha sido considerada por la producción en temporadas anteriores del reality, aunque por distintas razones su participación no se había logrado concretar. Sin embargo, todo indica que la edición programada para 2026 podría marcar finalmente su debut en el encierro televisivo.

Por ahora, la producción de La Casa de los Famosos México no ha confirmado ni desmentido la información, pero la posibilidad de ver a Frida Sofía dentro del reality ya genera conversación en redes sociales y programas de espectáculos, donde su eventual participación es vista como uno de los fichajes más comentados de la próxima temporada.