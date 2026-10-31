Podría Inés Gómez Mont recibir una condena de hasta 40 años de prisión

El procedimiento de localización y aseguramiento de la ex presentadora no constituye aún una condena definitiva. De acuerdo con el marco penal mexicano, si la acusada es entregada mediante extradición, vinculada a proceso y hallada culpable por la totalidad de las imputaciones que le atribuye el Ministerio Público Federal, podría alcanzar una sanción acumulada de hasta 40 años de prisión, detalla elimparcial.com

La captura se concretó con base en una orden de aprehensión vigente por el delito de defraudación fiscal equiparada, un señalamiento legal que reactiva el proceso judicial en su contra tras haber permanecido prófuga de la justicia mexicana.

La ex conductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) tras un operativo en coordinación con autoridades de los Estados Unidos.

La presentadora Inés Gómez Mont fue detenida en Miami tras un operativo coordinado entre la FGR y autoridades de EE. UU. Se le señala de presunta defraudación fiscal y de estar vinculada, junto a su esposo, al desvío de casi 3 mil millones de pesos mediante una red de empresas fachada durante el sexenio pasado. ⚖️ La Fiscalía ampliará la información sobre su situación legal en las próximas horas.

La acusación central confirmada por la FGR para sustentar la captura en territorio estadounidense es la de defraudación fiscal equiparada. Las sanciones estipuladas en el Código Fiscal de la Federación varían en proporción directa con el monto omitido ante el fisco.

-De 3 meses a 2 años de prisión si la cantidad no excede los 2 millones 531 mil 920 pesos.

-De 2 a 5 años de cárcel cuando la suma es superior a 2 millones 531 mil 920 pesos y no rebasa los 3 millones 797 mil 870 pesos.

-De 3 a 9 años de prisión en los casos donde el monto retenido u omitido sobrepasa los 3 millones 797 mil 870 pesos.

-De 3 meses a 6 años de prisión para expedientes donde no sea posible determinar el monto exacto de la defraudación.

Las normativas fiscales vigentes establecen además que las condenas por este ilícito pueden incrementarse en caso de que un juez federal determine la existencia de agravantes durante el desarrollo del proceso penal.

A la orden de aprehensión por faltas fiscales se suman carpetas de investigación por presunta participación en una red que simulatizaba operaciones comerciales mediante la emisión de facturas falsas.

De ser procesada por el catálogo completo de señalamientos, las condenas previstas en la legislación penal comprenden:

-Delincuencia organizada: Es el cargo con el castigo más severo contemplado por la ley, fijando un rango de 20 a 40 años de cárcel.

-Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero): Establece de 5 a 15 años de prisión, además de sanciones económicas.

-Peculado: Contempla penas variables ligadas directamente a la cuantía del dinero público desviado y al grado de intervención atribuido.

El expediente iniciado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) vincula a la conductora con la presunta conducción de una red que triangulaba fondos mediante contratos con el sistema penitenciario federal.

Sin embargo, la efectividad de las sanciones penales dependerá del inicio formal de un proceso de extradición o entrega por parte de las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Una vez en territorio nacional, un juez de control federal asumirá la conducción de las audiencias iniciales para determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Inés Gómez Mont y fijar los plazos correspondientes para la investigación complementaria.