Podría Jay-Z protagonizar el show del medio tiempo del Super Bowl LXI en 2027

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, la posibilidad de que el rapero encabece el show también ha despertado expectativas sobre los artistas que podrían acompañarlo, entre ellos su esposa, Beyoncé , y algunas de las figuras más reconocidas de la compañía que fundó, detalla quien.com

El rapero elige a los artistas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl porque su compañía de entretenimiento, Roc Nation, tiene un acuerdo oficial con la NFL firmado en 2019.

Según el medio Puck News, varias fuentes aseguran que Jay-Z será la figura principal del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LXI . La noticia llega después de meses de especulaciones sobre quién ocupará el escenario de uno de los eventos musicales más vistos del año.

Jay-Z podría pasar de elegir a las estrellas del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl a convertirse él mismo en el protagonista. El rapero, quien está al frente de la selección de artistas para este evento desde 2019, sería el encargado de encabezar el show de 2027, de acuerdo con un reporte que lo coloca entre los nombres confirmados para la próxima edición.

Antes de que surgiera este reporte, varios artistas habían sido mencionados como posibles protagonistas del espectáculo del Super Bowl 2027. Entre ellos están Harry Styles, Miley Cyrus y Justin Bieber, tres figuras que, por sus agendas y recientes presentaciones, han alimentado las especulaciones.

Miley, por ejemplo, regresó a los escenarios con una serie de conciertos como cabeza de cartel en el Hollywood Bowl durante el fin de semana pasado.

Para algunos, estas presentaciones podrían formar parte de una estrategia para preparar su regreso a los grandes escenarios y abrir la puerta a una posible participación en el Super Bowl, seguida de una temporada de conciertos en 2027.

Harry Styles también ha sido mencionado como una opción. El cantante concluirá las fechas de su gira Together Together de 2026 el próximo 13 de diciembre y tendrá varios meses de descanso antes de retomar sus presentaciones en abril.

El medio tiempo del Super Bowl representaría una oportunidad para mantener la atención sobre su música antes de regresar a los escenarios.

Por su parte, Justin Bieber encabezó el cartel de Coachella a principios de este año, una presentación que lo colocó nuevamente en el centro de la conversación musical y lo convirtió en otro de los nombres considerados para el espectáculo.

Si Jay-Z finalmente encabeza el espectáculo, una de las principales expectativas estará puesta en la posible aparición de Beyoncé . La cantante tiene una historia importante con el medio tiempo del Super Bowl: fue la estrella principal del espectáculo en 2013 y regresó en 2016 como invitada especial durante la presentación de Coldplay, en la que también participó Bruno Mars.

Una nueva aparición junto a su esposo marcaría su tercera participación en el evento, aunque por ahora no hay confirmación de que vaya a formar parte del show.

La expectativa también se extiende a otros artistas vinculados con Roc Nation, la empresa de entretenimiento fundada por Jay-Z. Entre los nombres que podrían generar especulaciones están Rihanna, J. Cole, Megan Thee Stallion, A$AP Rocky y Alicia Keys.

La presencia de cualquiera de ellos dependería de la propuesta que finalmente se presente para el espectáculo. Por ahora, el nombre de Jay-Z destaca como una posibilidad que convertiría al rapero en protagonista de un evento que, desde hace años, también funciona como una de las exposiciones musicales más importantes de Estados Unidos.