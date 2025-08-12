Podría Johnny Depp regresar en ‘Piratas del Caribe 6’, sólo si le gusta el guion

Bruckheimer explicó que, aunque no hay nada cerrado aún, sí hay conversaciones con Johnny Depp para que vuelva, siempre y cuando el guion sea satisfactorio para el actor y se sienta cómodo con el proyecto, mencionó para. “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría”.

Este anuncio llega después de años de incertidumbre sobre la relación entre Depp y Disney, la casa productora, que llevó a la salida del actor tras la quinta película.

Jerry Bruckheimer, productor ejecutivo de la saga Piratas del Caribe , ha dado una noticia que tiene emocionados a los fans: Johnny Depp podría regresar para interpretar nuevamente al icónico Capitán Jack Sparrow en la sexta entrega de la franquicia, que será un reinicio total.

El productor destacó que Depp es un artista único y que su regreso sería un gran plus para la película.

”Lo adoro. Es un buen amigo, un artista increíble y tiene una imagen única. Él creó al Capitán Jack. Eso no estaba en el guion; era él haciendo una especie de Pepé Le Pew y Keith Richards. Esa fue su interpretación de Jack Sparrow.”

Sin embargo, también reconoció que todo depende de cómo avance el desarrollo del guion y las negociaciones con Disney. Bruckheimer mencionó que si fuera por él, Johnny Depp estaría confirmado para el regreso. “Es un reinicio, pero si fuera por mí, él estaría en él”.

El nuevo guion para Piratas del Caribe 6 está en desarrollo, con Craig Mazin y Ted Elliott (guionista original de la saga) trabajando para crear una historia que vuelva a captar la magia de las primeras películas, destaca milenio.com

No obstante, la producción sufrió retrasos debido a las huelgas de escritores y actores en Hollywood durante 2023, lo que pausó varios proyectos importantes.

Johnny Depp, quien en entrevistas pasadas afirmó que no regresaría a la saga ni por 300 millones de dólares, ahora podría reconsiderar su decisión si el guion y las condiciones son las adecuadas para él.

Su personaje de Jack Sparrow sigue siendo uno de los más emblemáticos y queridos del cine, y un posible regreso emociona a muchos seguidores.

En cuanto al proyecto protagonizado por Margot Robbie, Bruckheimer ha aclarado que se trata de una película diferente, no un reinicio ni un spin-off.

Aunque aún es temprano para conocer detalles específicos de la trama, la expectativa es que la película busque retomar el tono aventurero y el humor que definieron a la franquicia en sus primeros años, con Depp como el pirata carismático que conquistó a generaciones.

La trama oficial aún no ha sido revelada, pero se sabe que Disney está desarrollando un reinicio de la franquicia con un enfoque fresco.

Jerry Bruckheimer ha confirmado que la película contará con una mezcla de personajes nuevos y algunos regresos de la saga original. Sin embargo, no se ha especificado qué personajes estarán de vuelta ni cuál será la dirección exacta de la historia.