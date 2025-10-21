$!Podría Kenia Os estar embarazada de Peso Pluma

La relación entre la cantante e influencer Kenia Os y el artista de corridos tumbados Peso Pluma ha sido una de las más seguidas en el panorama musical, pero ahora, se ha rumorado que podrían estar esperando un bebé. Tras meses de especulaciones que iniciaron con su colaboración de 2024, la pareja oficializó su noviazgo en marzo de 2025, manteniendo, desde entonces, gran parte de su vida íntima alejada del escrutinio público. Sin embargo, en las últimas horas, un simple clip de video publicado por Kenia Os ha sido suficiente para que las redes sociales estallen con el rumor de un posible embarazo entre ambos famosos.

El detonante de la ola de rumores fue un video compartido por la intérprete de Malas decisiones en su cuenta de TikTok. En el clip, la cantante utilizó un divertido filtro que supuestamente pronostica el género y el año de nacimiento en que llegaría su primer bebé, señala milenio.com La reacción de la artista al ver el resultado fue de notoria sorpresa. Esto arrojó que Kenia Os será madre de un “niño” el siguiente año. Finalmente esto se trata de un juego de entretenimiento, sin embargo, el consolidado romance con Peso Pluma tal vez esté dando una señal de que la pareja podría dar el siguiente paso.