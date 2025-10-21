$!Podría Kenia Os estar embarazada de Peso Pluma

La relación entre la cantante e influencer Kenia Os y el artista de corridos tumbados Peso Pluma ha sido una de las más seguidas en el panorama musical, pero ahora, se ha rumorado que podrían estar esperando un bebé.
Tras meses de especulaciones que iniciaron con su colaboración de 2024, la pareja oficializó su noviazgo en marzo de 2025, manteniendo, desde entonces, gran parte de su vida íntima alejada del escrutinio público.
Sin embargo, en las últimas horas, un simple clip de video publicado por Kenia Os ha sido suficiente para que las redes sociales estallen con el rumor de un posible embarazo entre ambos famosos.
@vic_tr14__0 Kenia ya dinos 🙉🤞🏻💕
#KeniaOs # embarazo
#feliz ♬ original sound - KC
El detonante de la ola de rumores fue un video compartido por la intérprete de Malas decisiones en su cuenta de TikTok. En el clip, la cantante utilizó un divertido filtro que supuestamente pronostica el género y el año de nacimiento en que llegaría su primer bebé, señala milenio.com
La reacción de la artista al ver el resultado fue de notoria sorpresa. Esto arrojó que Kenia Os será madre de un “niño” el siguiente año. Finalmente esto se trata de un juego de entretenimiento, sin embargo, el consolidado romance con Peso Pluma tal vez esté dando una señal de que la pareja podría dar el siguiente paso.
La sección de comentarios se llenó rápidamente de felicitaciones y de fanáticos que se mostraron entusiasmados ante la idea de que la pareja esté dispuesta a formar su propia familia, llegando incluso a dejarle sugerencias de nombres para el “bebé”.
Pese al torbellino de rumores que desató la cantante, la realidad es que Kenia Os y Peso Pluma han sabido dosificar la información sobre su vida privada.
Aunque comparten ocasionalmente mensajes de afecto en redes y asisten juntos a grandes eventos sociales, ambos han priorizado mantener los detalles fuera del ojo público.
Queda claro que, más allá de los deseos de sus seguidores por verla convertirse en madre, la cantante se encuentra disfrutando plenamente de su relación actual y, sobre todo, del gran éxito que ha generado su carrera musical, por lo que, por el momento, el enfoque está en sus proyectos profesionales.