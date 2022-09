Chuck Lorre y Bill Prady son los responsables de grandes series, pero juntos han trabajado en Dharma y Greg, El joven Sheldon y The Big Bang Theory. Ahora no descartan revivir su gran éxito justo cuando están celebrando el 15 aniversario de su estreno en 2007.

Durante una entrevista con EW, Bill Prady dijo: “Sé que la gente reúne personajes para reuniones y cosas así. Pero es difícil imaginar lo que verías después del final porque descubrí que el final fue solo uno de los episodios más hermosos y satisfactorios. El cierre que trajo fue asombroso. Es difícil imaginar reabrir la historia”. Mientras que Chuck Lorre lo definió como: “Casi un final perfecto”.

Sin embargo, Bill Prady admitió que le encantaría ver al reparto de The Big Bang Theory reunido nuevamente: “¿Me gustaría pararme en un escenario en algún lugar y ver a esos personajes nuevamente? Sí, absolutamente. ¿Puedo imaginar una manera de hacerlo? No puedo. Pero, personalmente... ¿Me gustaría ir al Escenario 25 y ver ese decorado, esos disfraces y esa gente? Sí, me emociono solo de pensarlo. Pero no sé cómo haríamos eso”.