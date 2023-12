Este 2023 estuvo repleto de diversas propuestas musicales que fueron evidentes a través de conciertos y festivales, pero tal parece que en los próximos meses algunos artistas sorprenderán al anunciar que regresarán a México para presentar parte de sus recientes espectáculos, uno de ellos podría ser Lady Gaga.

Lady Gaga ha destacado como una de las favoritas dentro del género pop a nivel internacional, destacando por el interés que expresan sus fanáticos mexicanos por su regreso a tierras aztecas.

La última presentación de Lady Gaga en un escenario mexicano fue durante su gira The Born This Way Ball en octubre de 2012, la cual generó conmoción entre sus seguidores y que los dejó con ansias de disfrutar de sus siguientes proyectos en vivo.