Los rumores al respecto de que la estrella de Hollywood estaría formando parte de la última temporada de la serie es que una noticia compartida por el medio surcoreano llamado OSEN, reveló que Leonardo estaría realizando una aparición especial luego de que éste se declarara fan del proyecto, señala milenio.com

Esto cobró mayor fuerza cuando usuarios recordaron que, en el año 2021 cuando se estrenó la primera parte, tanto DiCaprio como Lee Jung Jae posaron juntos en una fotografía; y tiempo después, en el 2022, el actor protagonista de El Juego del Calamar, luego de ganar a Mejor Actor en los premios SAG, éste fue cuestionado de a qué artista le gustaría que formara parte de la famosa serie de Netflix, a lo que él reveló que Leonardo DiCaprio era su favorito.

Según información recopilada del medio TimesNowNews, el director de la serie, Hwang Dong-Hyuk, fue cuestionado previo al estreno de la segunda temporada sobre lo que podría verse en el futuro de Squid Game; en ese momento, éste reveló que la historia se centra en Corea y los actores que aparecerían serían de esa zona, asegurando que no habría estrellas invitadas para la segunda temporada y mucho menos se había pensado que, a futuro, podría invitar a alguien a formar parte del elenco.

“No hay actores extranjeros famosos en la segunda temporada. No creo que haya ninguno en el futuro. No sé qué pasará si se hace la tercera temporada, pero como la segunda temporada también se desarrollará principalmente en Corea, no creo que haya papeles para actores famosos”, de igual manera, comentó que a pesar de que DiCaprio se declaró fan de la serie, no se habría buscado la oportunidad de que esto fuera una realidad.

“A muchos actores extranjeros les gusta tanto el programa que a menudo les he oído decir que son fans de mi trabajo, aunque sea una simple mención pasajera. Leonardo DiCaprio dijo que es un gran fan. Pensamos: ‘¿Deberíamos ponernos en contacto con él si tenemos la oportunidad?”.

La cuenta oficial de Netflix Korea en la plataforma de YouTube, compartió un video en donde ‘accidentalmente’ habría revelado la fecha oficial de estreno, ésta sería el próximo 27 de junio del 2025.