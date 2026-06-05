Podría Mariana Ochoa ser multada por la FIFA, por canción mundialista no autorizada

Por medio de sus distintas plataformas digitales, Mariana Ochoa, promocionó su nuevo sencillo musical que hasta el momento suma más de 4 mil reproducciones en YouTube. Recientemente se viralizó que la cantante podría recibir una importante suma de dinero por la canción México Mágico.

Hace unos días la cantante y ex integrante de OV7, Mariana Ochoa, sorprendió a todos sus seguidores al lanzar la canción el tema México Mágico , la cual se suma a la fiebre mundialista por la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Después del lanzamiento de su canción México Mágico, el nombre de la cantante, Mariana Ochoa, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de que trascendiera que puede recibir una millonaria multa económica, detalla elheraldo.com

En este sentido se informó que la canción podría ser considerada una asociación comercial no autorizada por el Mundial 2026. Ante esta situación, la FIFA podría considerar que el sencillo hace referencia al evento deportivo sin su autorización.

Es importante indicar que hasta el momento la FIFA no se ha pronunciado sobre la canción de Mariana Ochoa, pero en caso de que lo haga la cantante podría recibir una importante multa económica. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señala que el uso indebido de marcas puede alcanzar una multa de 29 millones de pesos.

Como te comentamos anteriormente hasta el momento Mariana Ochoa no ha sido sancionada por su sencillo, pero si la FIFA considera que hace alusión al Mundial 2026 podría proceder legalmente ya que usa la marca sin su autorización.

Mariana Ochoa es una famosa actriz y cantante que consiguió su fama por ser integrante de OV7. Algunas de sus canciones más famosas con La pensión, Ya lo sabía, Solté y Vámonos.