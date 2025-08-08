Podría Michael Bay volver con una nueva película de ‘Transformers’

Esta noticia llega justo después de que el cineasta abandonara el proyecto de acción Fast and Loose , que planeaba dirigir para Netflix con Will Smith como protagonista.

Michael Bay ha vuelto a estar en el centro de atención tras confirmarse que se encuentra en conversaciones con Paramount Pictures para desarrollar una nueva entrega de la franquicia Transformers .

Con Fast and Loose fuera de su agenda, Bay ha reanudado pláticas con Paramount sobre su posible regreso al universo de Transformers. Según el medio especializado, se trataría de una nueva versión de la exitosa franquicia, lo que podría marcar un reinicio en la historia, señala elimparcial.com

Este posible regreso se suma a los múltiples proyectos en desarrollo sobre la saga, incluyendo una película dirigida por Josh Cooley Transformers One y un posible crossover con G.I. Joe. Estos esfuerzos forman parte de la estrategia del estudio para revitalizar su catálogo de franquicias en medio de su fusión con Skydance.

Michael Bay fue el director de las primeras cinco películas de Transformers entre 2007 y 2017. Aunque las últimas entregas no alcanzaron las expectativas de taquilla, la saga acumuló más de 4 mil millones de dólares a nivel global bajo su dirección, consolidándose como una de las franquicias más rentables para Paramount.

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de Paramount o del propio Michael Bay, las negociaciones reflejan el interés del estudio por revivir Transformers de la mano del cineasta que la convirtió en un fenómeno mundial. Su experiencia en la saga y su enfoque visual característico podrían marcar un nuevo capítulo para la franquicia.

Con varios proyectos relacionados en desarrollo, todo apunta a que el universo de Transformers seguirá expandiéndose en los próximos años, y el regreso de Bay podría ser el impulso que la saga necesita.