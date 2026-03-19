Podría Miley Cyrus protagonizar el próximo show de medio tiempo de la NFL

Las declaraciones surgieron en una entrevista que la cantante concedió a Variety, donde habló no solo del evento deportivo, sino también de sus proyectos próximos y del especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, detalla vanguardia.com

Aunque, de cara a la confirmación oficial, todo se mantiene en silencio, la ex estrella de Disney ya planteó sus condiciones para aceptar una posible participación.

Uno de los nombres que desde hace cinco años suena con fuerza en redes sociales para el show de medio tiempo del Super Bowl es el de Miley Cyrus.

“Siempre pienso que el Super Bowl genera demasiada presión”, dijo Cyrus, sin especificar si ya ha sido invitada por la NFL o por Jay-Z, quien funge como productor de los espectáculos junto con Apple Music.

Cyrus aseguró que tiene claras las condiciones que harían más viable su participación en el escenario. “Tendría que hacer un esfuerzo mental para que no se tratara del Super Bowl, porque entonces es inevitable pensar: ‘Son millones de personas y es lo más visto del mundo’”, explicó.

Agregó que, en caso de concretarse la invitación —una petición constante de sus fans en redes sociales—, le gustaría que el concepto fuera similar al proceso creativo que vivió durante la preparación del aniversario de la serie que la catapultó a la fama.

“Tendría que hacer un esfuerzo mental para que no se tratara del Super Bowl, porque entonces es inevitable pensar: ‘Son millones de personas y es lo más visto del mundo”.

“Si pudiera encontrar la manera de que fuera exactamente lo que fue el Hannahversary —un viaje a través de la discografía y apreciar cada canción, cada era por lo que es— creo que podría lograrlo”, detalló.

En la edición más reciente del Super Bowl se contó con la participación de Bad Bunny, en medio de un contexto político marcado por debates sobre migración. Antes de su confirmación, también sonaron nombres como Adele, Taylor Swift y la propia Miley Cyrus.

Cyrus estrenará en Disney+ el próximo 24 de marzo un especial para conmemorar el debut de Hannah Montana. Según explicó, este proyecto surgió a partir de una estrategia poco convencional.

“Aprendí este mal hábito’ —aunque en realidad creo que fue un buen consejo— de Dolly Parton. Me dijo que si quieres que algo suceda, promuévelo antes de que exista. Así nadie puede decir que no. Así que empecé a promocionar un especial del 20 aniversario de Hannah Montana que, literalmente, no existía”, relató.

La artista explicó que con este especial busca rendir homenaje a su icónico personaje, sin perder de vista su evolución profesional.

“No quería darle un toque moderno a Hannah, quería conservar su esencia. Pero además, ahora Hannah viste de Gucci. Ha adquirido un estatus superior. Tiene que verse un poco menos al estilo Galleria”, concluyó.

El próximo jueves 26 de marzo Cyrus recibirá la presea a la Innovación en los iHeartRadio Music Awards 2026, que serán en vivo en el Dolby Theatre en Hollywood.

Este galardón reconoce a los artistas que constantemente dan forma a la cultura pop y a la industria musical. Los anteriores ganadores de esta presea son Beyoncé, Taylor Swift, Pharrell Williams, Bruno Mars, Alicia Keys y Lady Gaga.