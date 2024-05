A través de reportes de la revista Deadline, se cree que la empresa de Netflix estaría preparando un nuevo Reality Show inspirado en Charlie y la Fábrica de chocolate , esto debido al éxito que están presentando los programas sin guión en Estados Unidos; ejemplo de ello es el programa The Bake Off , que está siendo muy popular en el país.

El personaje de Willy Wonka es bastante reconocido por ser el excéntrico fundador de una fábrica de chocolates; éste mismo ha sido interpretado en la pantalla grande por Gene Wilder, Johnny Depp y Timothée Chalamet; no obstante, ésta celebridad llegaría a los televisores con un interesante concepto.

The Bake Off.

The Bake Off.

Existen rumores de que Netflix habría tenido charlas con algunas compañías de producción, entre las que se cree, incluyen al productor de American Idol, Wall to Wall; la productora detrás de y de Snack vs. Chef; además de consultar a la productora detrás de Squid Game: The Challenge.

Si bien, aún no hay nada confirmado, se especula que gracias a las pláticas y acercamientos que Netflix ha tenido con éstas empresas, alguna de estas productoras estarían interesadas en participar con la empresa de streaming para recrear la historia de Charlie y la Fábrica de Chocolate en un divertido Reality Show.