Netflix podría acabar resucitando una franquicia histórica que fue todo un éxito en los 80. Dado la buena aceptación que tuvo la serie de Masters of the Universe, la plataforma parece estar interesada en resucitar esta vez a los ThunderCats.

Los fans exigieron su regreso durante la era del streaming de Netflix, pero esta petición no ha dado ningún resultado. Sin embargo, la polémica llegó con ThunderCats Roar, de la cual no gustó la estética y convirtieron la historia en algo completamente diferente y bizarro, la cual no agradó a los fans.