$!Podría Nicki Minaj convertirse en la próxima vocera de la Casa Blanca

La posibilidad de ver a Nicki Minaj frente al podio de prensa de la Casa Blanca comenzó como una broma en redes sociales, pero ahora llamó la atención del propio Donald Trump, quien no descartó la propuesta cuando fue cuestionado al respecto.
La conversación ocurrió durante una entrevista con el comentarista Benny Johnson para el programa The Benny Show, en la que el mandatario reaccionó con una respuesta inesperada a la posibilidad de que la intérprete de Anaconda ocupe el puesto de secretaria de prensa.
La idea comenzó a circular después de que Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, compartiera un video de Nicki Minaj a bordo del Air Force One, donde conversaba sobre el presidente y su administración.
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Una publicación compartida por Nicki Minaj Barbie (@nickiminajofflcial)
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El funcionario acompañó la publicación con un mensaje en el que sugería que la rapera podría convertirse en la próxima vocera de la Casa Blanca, detalla elimparcial.com
La propuesta también recibió atención de otros integrantes del equipo de Trump, quienes preguntaron a los seguidores de la cantante qué opinaban sobre la posibilidad.
Minaj, por su parte, compartió el video en sus redes sociales, lo que aumentó las especulaciones sobre su cercanía con el mandatario.
La pregunta llegó directamente a Trump durante su entrevista con Benny Johnson, quien quiso saber si la cantante podría convertirse en la próxima secretaria de prensa.
El presidente reaccionó positivamente a la idea y respondió: “Esa es una buena idea. Creo que tendré que pensarlo”.
Incluso, después de su comentario, Trump volteó la propuesta hacia el propio entrevistador y bromeó con que él también podría desempeñar ese puesto. La respuesta fue suficiente para que el intercambio comenzara a circular en redes sociales y medios internacionales.
Hasta el momento, Nicki Minaj no ha recibido un nombramiento oficial ni se ha confirmado que exista una oferta formal para ocupar el cargo.
Las declaraciones de Trump tampoco representan una confirmación de que la rapera esté participando en un proceso de selección. Por ahora, la posibilidad permanece como una propuesta que el mandatario dijo que consideraría.
Mientras tanto, el tema ha generado conversación entre los seguidores de la música y la política estadounidense, especialmente por el acercamiento que la intérprete ha mostrado hacia Trump en sus recientes apariciones públicas.