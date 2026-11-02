$!Podría Nicki Minaj convertirse en la próxima vocera de la Casa Blanca

La posibilidad de ver a Nicki Minaj frente al podio de prensa de la Casa Blanca comenzó como una broma en redes sociales, pero ahora llamó la atención del propio Donald Trump, quien no descartó la propuesta cuando fue cuestionado al respecto. La conversación ocurrió durante una entrevista con el comentarista Benny Johnson para el programa The Benny Show, en la que el mandatario reaccionó con una respuesta inesperada a la posibilidad de que la intérprete de Anaconda ocupe el puesto de secretaria de prensa. La idea comenzó a circular después de que Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, compartiera un video de Nicki Minaj a bordo del Air Force One, donde conversaba sobre el presidente y su administración.

El funcionario acompañó la publicación con un mensaje en el que sugería que la rapera podría convertirse en la próxima vocera de la Casa Blanca, detalla elimparcial.com La propuesta también recibió atención de otros integrantes del equipo de Trump, quienes preguntaron a los seguidores de la cantante qué opinaban sobre la posibilidad. Minaj, por su parte, compartió el video en sus redes sociales, lo que aumentó las especulaciones sobre su cercanía con el mandatario.