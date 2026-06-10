Podría Pablo Lyle solicitar un permiso especial para salir de prisión

La noticia ha provocado especulaciones sobre la posibilidad de que Lyle busque una autorización extraordinaria para reunirse con su familia.

La información fue dada a conocer por la periodista Inés Moreno, quien aseguró que el padre del actor enfrenta problemas de salud tras sufrir un accidente que habría complicado seriamente su estado físico.

Mientras el actor continúa cumpliendo su condena en una prisión de Florida, Estados Unidos, recientemente surgieron versiones que apuntan a una delicada situación familiar que podría llevarlo a solicitar un permiso especial para regresar a México.

De acuerdo con la información compartida por Inés Moreno, Javier Lyle, padre del actor, se encuentra hospitalizado después de sufrir una fuerte caída, detalla milenio.com

La periodista señaló que el estado de salud del hombre sería delicado y que la familia estaría atravesando momentos complicados, además de que ha sido diagnosticado con Alzheimer avanzado desde el 2024.

Según la comunicadora, la situación sería tan grave que algunos allegados incluso temen un desenlace fatal. Sin embargo, hasta el momento la familia de Pablo Lyle no ha emitido un comunicado oficial para confirmar el diagnóstico o dar más detalles sobre su evolución médica.

Lyle cumple actualmente una sentencia de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional por el caso ocurrido en Miami en 2019, cuando golpeó a Juan Ricardo Hernández durante un incidente vial.

El hombre falleció días después y el actor fue declarado culpable de homicidio involuntario.

Para abandonar temporalmente el centro penitenciario y viajar a otro país, tendría que obtener una autorización especial de las autoridades estadounidenses, un proceso que suele ser complejo y poco frecuente y realmente, las posibilidades de que le puedan dar la oportunidad son casi nulas.

De acuerdo con su sistema penitenciario de Florida, sí se puede pedir estos permisos pero, no se pueden realizar viajes internacionales, teniendo claro que Lyle tendría que viajar de Estados Unidos a México, además de que existan riesgos como el darse a la fuga, por lo cual, las leyes del Estado no lo aceptaría.

Aunque originalmente se estimaba que permanecería en prisión hasta 2027, diversas versiones difundidas por productores y personas cercanas al actor señalan que podría recuperar su libertad entre finales de 2026 y principios de 2027, dependiendo de los beneficios penitenciarios a los que pueda acceder.