Podría Pedro Fernández grabar su propia bioserie

De acuerdo a elimparcial.com el cantante reveló que, además de otros pasajes de su vida, no descarta abordar la áspera que ha tenido con su padre, quien no estuvo muy presente en tu vida y hace poco salió a decir que lo sentía mucho.

Al cuestionarlo sobre si ya había tenido algún contacto con él, Pedro únicamente subrayó: “Cero, hay cosas que me importan y hay cosas que no me importan, y esas cosas no me importan”, resaltó el cantante.

Por otra parte, Fernández destacó que hay personajes en su familia más relevantes en su existencia, entre ellos su esposa Rebeca Garza, aunque no dudó en señalar que su matrimonio no todo ha sido felicidad.

“Tengo yo la fortuna de tener una mujer maravillosa conmigo, que decidió compartir su vida hace 36 años conmigo, con todo lo que eso representa, porque no todo es miel sobre hojuelas. La gente puede pensar, ‘ay no, mira, no tienen problemas, ellos siempre están contentos’, pero el eje sigue siendo el amor”, manifestó.

Finalmente, Pedro agradeció que la tecnología pueda ayudarlo a estar cerca de su mujer cuando tiene que salir a cumplir con sus compromisos profesionales.