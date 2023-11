Pedro Pascal Eyed To Play Reed Richards In Marvel Studios’ ‘Fantastic Four’ https://t.co/mTWTAViZWV

El huracán llamado ‘huelga de actores y escritores’ azotó con fuerza a Hollywood obligándolos a ajustar los calendarios de estrenos, entre los más afectados están los proyectos de Marvel.

Originalmente la cinta de Mr. Fantástico llegaría en noviembre del 2024, sin embargo, la más reciente fecha anunciada es que verá la luz en cines el próximo abril del 2025, previo a la era de Avengers: The Kang dinasty, la cual tampoco es segura tras el lío de Jonathan Majors.

The Last Of Us terminó de catapultar a la fama mundial a Pedro Pascal, de hecho, la segunda temporada de la serie inspirada en el videojuego se filmará también en 2024.

Pedrito como le dicen sus más fieles fanáticos, ya formó parte del universo de Game of Thrones como Oberyn Martell, del universo de DC al dar vida al villano Maxwell Lord en Wonder Woman 1984 junto a Gal Gadot y como ‘The Mandalorian’ en el la serie del mismo nombre para el universo Star Wars.

Hasta octubre sonaban Jodie Comer como Sue Storm, y Jamie Dornan y Paul Mescal como posibles Johnny Storm. Aunque nada está totalmente dicho.