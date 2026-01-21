Podría Robbie Williams superar marca de The Beatles sobre lanzamientos musicales

En este contexto, su más reciente proyecto discográfico titulado Britpop , ha reavivado comparaciones inevitables con The Beatles por un particular récord que está a nada de poder superar, pues no es poca cosa compararse con el grupo que definió gran parte de la historia del pop británico.

A lo largo de los años, el cantante británico ha construido una carrera marcada por récords, permanencia en las listas y una conexión constante con el público.

Robbie Williams vuelve a captar la atención de la industria musical con un nuevo lanzamiento que empieza a generar ruido más allá de su base de seguidores.

Hasta ahora, Robbie Williams y The Beatles comparten el récord de 15 álbumes número uno en el Reino Unido, una cifra que marcó la carrera de ambos en distintas épocas, señala milenio.com

Better Man el soundtrack de su biopic le permitió empatar con los Fab Four en 2025, consolidando su lugar en la historia musical británica.

Si Britpop asegura el primer puesto en el ranking oficial esta semana, Robbie Williams superará a The Beatles con 16 discos en la cima de la Official Albums Chart, convirtiéndose en el artista con más álbumes número uno en la historia del país.

Robbie ha hablado abiertamente sobre lo que significa para él romper este récord. En presentaciones en vivo y entrevistas señala que alcanzar los 16 números uno es “más importante que cualquier otra cosa en su carrera ahora mismo” y que competir con una marca histórica como la de The Beatles le provoca sentimientos mezclados de orgullo y humildad.

El álbum Britpop fue lanzado el 16 de enero de 2026 de forma inesperada, adelantando su estreno original y posicionándose rápidamente en los primeros lugares de las proyecciones de la Official Charts.

Robbie explicó que había retrasado inicialmente la fecha de octubre de 2025 para evitar chocar con el lanzamiento de The Life Of A Showgirl de Taylor Swift, una decisión que finalmente tuvo un impacto positivo para sus posibilidades de alcanzar el número uno.

Britpop es su décimo tercer álbum de estudio solista y su primera colección con material original desde 2019 (The Christmas Present), con cinco sencillos destacados entre ellos Rocket, Spies y Human.

El nuevo álbum representa también un momento de madurez artística, en el que Williams mira hacia atrás con cariño por su carrera, pero al mismo tiempo decide crear algo que celebra sus raíces britpop de los años 90 y su evolución desde que dejó Take That en 1995.