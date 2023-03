El universo de Spider-Man es uno de los que más se tiene planeado explorar en futuras cintas y proyectos en pantalla. El más sonado a llegar pronto es la cinta de Madame Web que es protagonizado por Dakota Johnson.

De acuerdo con el podcast The Hot Mic, ya replicado por Comic Book y The Direct, fuentes directas deL MCU, Sydney Sweeney, será la encargada de dar vida a Julia en Madame Web.

Lo cierto es que Sony aún no lo ha hecho oficial el fichaje de la joven estrella, sin embargo los sitios especializados afirman que es una realidad para completar el elenco, detalló vanguardia.com