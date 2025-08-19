Podría Taylor Swift protagonizar el espectáculo del ‘Super Bowl 2026’

Desde que Taylor Swift anunció su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, en el podcast New Heights, que conduce su novio Travis Kelce junto a su hermano Jason, los rumores de que la cantante podría protagonizar el espectáculo de medio del Super Bowl 2026 se han disparado. Estas teorías han cobrado fuerza en los últimos días luego de que los ‘Swifties’ descifraran algunas pistas que supuestamente la cantante lanzó durante su participación en el programa y que tienen que ver con una posible aparición en el escenario del Levi’s Stadium durante la final del campeonato de la NFL. Primero, Taylor Swift compartió su gusto por la repostería y mencionó que piensa en el pan de masa madre el 60 por ciento del tiempo. Este comentario, aunque pareciera insignificante, ha sido interpretado por sus fans como una referencia al Super Bowl 60.

Profundizando más en el programa, los fans detectaron que la cantante le agradeció al hermano de Travis, Jason Kelce, por animarla y “gritar durante 47 segundos” mientras la presentaba en el podcast, señala quien.com El número 47 refuerza aún más la teoría luego de que la cantante bromeara al decir que sintió que hizo una gira por 47 mil países, justamente coincide con el concierto 47 de su gira The Eras Tour se realizó precisamente en el Levi’s Stadium, la sede del próximo Super Bowl. Además de esta curiosa coincidencia, los fans notaron una pista numérica que consideran innegable: al sumar el 47 con el 13 (el número favorito de la artista) el resultado es 60, número del próximo Super Bowl. La teoría se refuerza con un comentario de Swift en el mismo programa: “Conozco cada show de medio tiempo de los Super Bowls, incluso cuando no veía deportes”. Sus palabras han sido interpretadas por los fans como un guiño al evento.

Este inicio de semana, Taylor Swift volvió a encender las redes sociales con un anuncio que sus seguidores esperaban con ancias: la revelación oficial de la portada de la edición especial en vinilo de colección The Shiny Bug Vinyl Collection, correspondiente a su duodécimo álbum de estudio The Life of a Showgirl, cuyo lanzamiento mundial está previsto para el próximo 3 de octubre. En la imagen aparece la cantante en un pasillo estrecho, apoyada contra la pared, luciendo un corsé negro cubierto de pedrería, medias de red y guantes largos que refuerzan una estética de cabaret.

