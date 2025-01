Podría The Weeknd dejar su carrera musical por el cine

“Es un estado mental en el que tengo que entrar y que ya no deseo. Siento que conlleva tanto. Tienes una personalidad, pero luego tienes la competencia. Se convierte en una carrera de ratas: más elogios, más éxito, más espectáculos, más álbumes, más premios y más números uno. Nunca termina hasta que lo terminas”, dijo el intérprete de ‘Save Your Tesar’ a Variety, señala vanguardia.com

Según entre las razones explicadas, ser The Weeknd ya no le representa un reto y considera que todo lo dicho con este personaje ya se ha dicho.

Como un balde de agua fría cayó la noticia que dio a conocer The Weeknd este fin de semana en donde en sus palabras estaba listo para dejar ir la carrera musical que creó no sólo con ese nombre y estilo, sino para presentarse en la industria como Abel Makkonen Tesfaye, su nombre e identidad real.

El cantante canadiense espera dar el gran paso en cuanto cierre el proyecto doble Hurry Up Tomorrow, que consta de un disco y una cinta a estrenarse el 24 de enero y el 16 de mayo, respectivamente.

“No creo que pueda dejar de hacer eso ( la música), pero todo tiene que sentirse como un desafío. Y para mí, en este momento, The Weeknd, sea lo que sea, ya está dominado. Nadie va a hacer The Weeknd mejor que yo, y yo no voy a hacerlo mejor de lo que es ahora. Creo que he superado todos los desafíos como este personaje, y es por eso que estoy realmente emocionado por esta película, porque me encanta este desafío”, dijo el creador de la muy fracasada serie ‘The Idol’.

El momento que influyó en gran parte a que tome esta decisión fue lo ocurrido el 3 de septiembre de 2022, en lo que se suponía que sería la última fecha de su agotadora gira norteamericana After Hours Til Dawn, en el SoFi Stadium en Inglewood, California, donde se quedó sin voz ante 80 mil fanáticos.

En la charla fue muy insistente en que ese momento de no poder salir al escenario y demostrar su calidad como performer y estrella lo llevó a analizar y poner en la balanza si necesitaba algo más que un descanso.

“Ya estamos aquí. ¿Cuándo es el momento adecuado para irte, si no estás en tu mejor momento? Una vez que entiendas cuándo es demasiado, entonces es hora de cambiar de rumbo”, aseguró.

Producto de la reflexión sobre seguir o cambiar de rumbo, nació el proyecto Hurry Up Tomorrow que consta de un álbum que compone el último de la trilogía que inició en 2020 con After Hours y continuó con Dawn FM de 2022.

Juntos, los álbumes componen una narrativa suelta que involucra a un personaje semiautobiográfico, cuyas seis canciones batieron récords con más de mil millones de reproducciones en Spotify, incluidas Blinding Lights, Heartless y el dueto con Grande que encabezó las listas, Save Your Tears.