Podría Yeri Mua ir a prisión y recibir fuerte multa millonaria

La controversia se originó la tarde del 16 de septiembre, cuando la cantante veracruzana compartió tres imágenes recostada sobre la bandera en una toma cenital, con ropa interior plateada y parte del símbolo patrio cubriendo su cuerpo.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales faculta a la Secretaría de Gobernación para imponer sanciones administrativas de hasta 10 mil veces el valor de la UMA, cifra que supera 1.1 millones de pesos, además de un posible arresto de hasta 36 horas.

La creadora de contendió y cantante, Yeri Mua podría enfrentar una multa millonaria por posar semidesnuda sobre la Bandera de México, luego de que la influencer compartiera imágenes en las que utiliza el lábaro patrio para cubrir parcialmente su cuerpo durante los festejos del 15 de septiembre.

Las fotografías mostraron el lienzo tricolor extendido directamente en el piso, lo que generó rechazo entre usuarios por incumplir las normas de manejo respetuoso del símbolo nacional, señala infobae.com

El artículo 13 de la legislación aplicable establece que la Bandera Nacional debe mantenerse con dignidad y prohíbe de forma explícita que toque el suelo fuera de los protocolos oficiales.

El marco normativo asigna a la Secretaría de Gobernación la vigilancia del cumplimiento de la ley y la sanción del mal uso de las insignias patrias en todo el país.

El artículo 56 detalla las conductas que constituyen infracción, entre ellas alterar las características de la bandera o inscribir nombres de personas o instituciones para promover su imagen, bienes o servicios.

El artículo 56 Quintus especifica montos adicionales de hasta 10 mil UMA por cada día que se mantenga la falta. La norma contempla también arresto administrativo de hasta 36 horas, según la gravedad que determinen las autoridades federales.

Las sanciones aplican tanto a personas físicas como morales que utilicen los símbolos patrios sin autorización del Gobierno Federal. A las sanciones administrativas se suman posibles consecuencias penales, el artículo 191 del Código Penal Federal fija penas de seis meses a cuatro años de prisión para quien ultraje el escudo o la bandera nacional de palabra o de obra, además de multas asignadas por un juez.

El artículo 192 señala que el uso indebido del escudo, insignia o himno amerita castigos de tres días a un año de prisión, junto con sanciones económicas adicionales.

La aplicación de estas normas requiere una investigación formal de las autoridades competentes para determinar si la conducta de la creadora de contenido encuadra en los supuestos penales.

Las fotografías se difundieron con el mensaje “Feliz día de la Independencia” en la cuenta oficial de Yeri Mua en Instagram y Facebook.

Pese a que el material fue borrado dos horas después, usuarios conservaron capturas de pantalla que continuaron circulando en distintas plataformas.

La eliminación voluntaria de la publicación no exime una posible responsabilidad jurídica, una sanción formal dependerá de si las autoridades deciden abrir un expediente de oficio o atender denuncias ciudadanas.

Hasta este 16 de septiembre, Yeri Mua no ha emitido comentarios públicos sobre la polémica ni sobre las razones que la llevaron a retirar las imágenes de sus cuentas.