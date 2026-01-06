Podrián Lady Gaga y The Weeknd cantar el tema oficial de la Copa del Mundo 2026

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la FIFA ni de los equipos de representación de los cantantes, la especulación ha crecido ante la ausencia de un himno vocal anunciado formalmente por el organismo rector del futbol.

De acuerdo con versiones que circulan en medios internacionales y redes sociales, ambos artistas estarían siendo considerados para unir fuerzas en el tema principal del Mundial 2026, lo que marcaría un hecho inédito por el impacto global de ambos intérpretes.

Los preparativos rumbo a la Copa del Mundo 2026 no solo se viven en lo deportivo, sino también en el terreno del espectáculo. En las últimas horas, ha tomado fuerza un rumor que apunta a una colaboración histórica entre Lady Gaga y The Weeknd para interpretar la canción oficial del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La posible unión de Lady Gaga y The Weeknd ha generado gran expectativa entre aficionados al futbol y a la música, ya que se trataría de una producción pensada para acompañar al torneo más grande en la historia de los Mundiales, tanto por número de selecciones como por alcance mediático, señala vanguardia.com

En ediciones anteriores, la canción oficial ha sido una pieza clave en la identidad del certamen, por lo que un proyecto de esta magnitud elevaría aún más el impacto cultural del evento.

Mientras se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026, el rumor se mantiene como uno de los temas más comentados fuera de la cancha, a la espera de que la FIFA confirme o descarte quiénes serán los responsables de ponerle música al torneo.

Asimismo, se ha mencionado que la intérprete de Abracadabra, podría estar la inauguración de esta justa internacional, misma que se llevará a cabo el próximo 11 de junio desde el Estadio Banorte, el cual se llamará Estadio Ciudad de México.

Previamente, el cantante inglés, Robbie Williams, participó en el Sorteo del Mundial 2026 donde interpretó el himno Desire junto a Nicole Scherzinger, canción que creó junto a la italiana, Laura Pausini.