Podrían Madonna y Kylie Minogue, sorprender a sus fans con una colaboración

El programa, grabado en el teatro Koko de Londres y transmitido este sábado 27 de junio, reunió nuevamente a dos artistas cuya relación ha transitado durante décadas entre las inevitables comparaciones de la industria y una admiración mutua cada vez más evidente.

Aunque ninguna de las cantantes confirmó su participación en Confessions II , el nuevo álbum de la Reina del Pop, tampoco ninguna de ellas hizo el menor intento por desmentirla cuando el tema surgió durante el especial Madonna & Graham , conducido por Graham Norton para la BBC.

Una mirada cómplice, una respuesta evasiva y varias sonrisas bastaron para que Madonna y Kylie Minogue devolvieran fuerza a uno de los rumores más persistentes entre sus fans; la posibilidad de que colaboren por fin en una canción.

La entrevista sirvió además como antesala al lanzamiento de Confessions II, el decimoquinto álbum de estudio de Madonna, previsto para el próximo 3 de julio bajo el sello de la que ha sido su “casa”, Warner Records, señala quien.com

El presentador Graham Norton fue directo al grano al preguntarle a Madonna si Kylie Minogue aparece entre las colaboraciones del disco, como puede verse en adelantos del programa que circulan en redes sociales. La cantante respondió con humor, pero sin despejar la incógnita.

“¿Por qué tienes que saberlo todo? Eres muy metiche”, respondió Madonna ante el cuestionamiento de Norton. “Mi trabajo es ser misteriosa”. Kylie, sentada a su lado, reaccionó con una carcajada y remató: “Es muy buena para esquivar preguntas”.

La escena fue suficiente para que distintos medios interpretaran el intercambio como una decisión deliberada de mantener viva la expectativa. Ninguna de las dos artistas confirmó la colaboración, pero tampoco repitió el desmentido que Kylie había hecho semanas antes.

La esperanza de los fans de ambas cantantes sobre una posible colaboración entre Madonna y Kylie Minogue ha tenido sus altibajos.

La propia cantante australiana intentó cerrar el tema hace apenas unas semanas. Durante una entrevista concedida en mayo a Los Angeles Times, Kylie aseguró que esperaba con entusiasmo escuchar Confessions II, pero dejó claro que no participaba en el proyecto.

La respuesta ofrecida ahora en la BBC fue muy distinta. Sin contradecir abiertamente aquellas declaraciones, la química entre ambas artistas y la decisión de responder con humor, en lugar de negar nuevamente la versión, abrieron la puerta a nuevas especulaciones.

Hasta ahora, la versión oficial se mantiene intacta. Warner Records no ha anunciado a Kylie Minogue entre los colaboradores del álbum.

El sello dio a conocer el repertorio de la edición estándar, integrada por 12 canciones, y posteriormente reveló la edición deluxe con cuatro temas adicionales, sin que el nombre de la australiana aparezca en los créditos de ninguno de ellos.