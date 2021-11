Poncho de Nigris es confundido con Jesucristo por su disfraz de ‘Halloween’

Al escuchar cómo lo llamó el pequeño, De Nigris decidió acercarse a saludarlo y aprovechó para explicarle que en realidad su disfraz no era de Jesucristo, sino de un guerrero: “Estoy disfrazado de guerrero, no no soy un Diosito”, dijo con una notable risa nerviosa.

Sin más, el niño también quedó sorprendido con el traje de “Patricio Estrella” que usó Alfonso Jr. El video originalmente fue grabado por la mamá del pequeño, quien no paró de reír con las ocurrencias de su hijo y lo continuó compartiendo con su familia.

Aunque el video fue tomado durante el pasado Halloween, fue hasta hace un par de horas que Poncho De Nigris decidió compartirlo con sus seguidores de redes. El breve fragmento rápidamente se viralizó en Twitter donde los internautas no pararon de reír tras el inocente comentario del niño y continuaron con las burlas hacia el cantante.

“Como cuando te confunden con el mero mero”, escribió en su publicación de Instagram.

Por otro lado, fue a finales de septiembre cuando Poncho De Nigris y su esposa Marcela Mistral anunciaron que están esperando a su tercer hijo juntos, pues cabe mencionar que el oriundo de Monterrey tiene una otra hija de nombre Ivanna de Nigris, fruto de su relación con Lucy Garza.

El feliz matrimonio dio a conocer la noticia a través del perfil de Instagram del cantante en medio de la polémica, pues unos días antes su propio hijo Alfonso había revelado, sin querer, que sus papás ya le habían informado sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

De Nigris hizo un live para platicar con sus seguidores de la plataforma cuando de repente se atravesó frente a la cámara su pequeño hijo sólo para decir: “Vamos a tener un hermanito”. Tras la travesura, el cantante regañó a Alfonso y le pidió que no dijera esas cosas porque no eran verdad.

Sin embargo, semanas más tarde terminó confirmando la noticia. Incluso, al día de hoy se sabe que el matrimonio recibirá a su segundo hijo varón alrededor del próximo mes de abril de 2022. Así lo dieron a conocer con una compilación de videos de su fiesta de revelación de sexo. La felicidad conmovió hasta las lágrimas al cantante, quien no paró de abrazar a su esposa y a sus hijos.