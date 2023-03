Piezas como Me la aventé y Tu amor barato abrieron el maratónico concierto, que se convirtió en una gran fiesta, aunque previamente Óscar Calin y grupo Alpha habían hecho lo propio para cederle el escenario al sonorense.

Carin León deleitó de principio a fin a los miles de asistentes que abarrotaron el estadio con su Tour Cura Local 2023 ante un público que no dejó de cantar uno a uno de los temas que el sonorense.

También fueron bien recibidos los temas Amor barato, La Farsante, El amor de tu vida, Te vi con él, No es por acá, Como duele equivocarse , Si una vez de Selena, La Reina del Tex Mex, así como El amor es una farsa y Secuelas de amor .

Finalmente la presencia femenil arribó al escenario en la figura de Sherly Sánchez, ganadora de La Voz México, con quien deleitó a su lado cantando la pieza Cómo lo hice yo.

Para complacer a sus miles de fans, Carín Interpretó Cómo lo hice yo, Llorar y llorar, Me aceptaste, Un cariño como tú, No me faltes tú, Dame un beso y dime adiós, fueron otras melodías que más miles de gargantas entonaron.

Conforme se acercaba el cierre de esta gran fiesta, continuaron los éxitos con un popurrí que incluyó piezas de Marco Antonio Solís y José Alfredo Jiménez, con piezas como Mi eterno amor secreto, Cómo me haces falta, Más que tu amigo; para luego dar paso a un homenaje más, cantando temas del cantautor Joan Sebastian.

De los temas más esperados de la noche y que complació el sonorense fueron La boda del huitlacoche, Mi historia entre tus dedos, Nunca voy a olvidarte, Ojos negros, entre muchas más que fueron agradecidas por sus fans mochitenses, quienes agradecieron su presencia con sonoros gritos y aplausos.