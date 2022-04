$!Pone Mr. Pig el ambiente en el Sunset Paradise con sus mezclas

Con la fiesta ya encendida llegó Mr. Pig a ponerle la cereza al pastel durante el atardecer. Este Dj que toda una revolución en Spotify tocó temas como Blue dreams, I just died in your arms tonight, Deep end y Como es posible que a mi lado.

Para el cierre de este viernes, los jóvenes se dejaron llevar por el ambiente y se subieron a bailar a los sillones y mesas que están instalados sobre la arena, mientras que el staff de Onaki, Consentida y Privé, centros nocturnos del grupo que organiza el Sunset Paradise, regaló souvenirs y repartió botellas de champán, shots y luces de bengala.