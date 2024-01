El ex esposo de Britney Spears, Sam Asghari, parece estar viviendo una mejor vida desde su separación de la cantante. El pasado 8 de enero posó para las fotos en la alfombra roja en el evento Young Hollywood & the Breakout Stars of 2023 en Los Ángeles, y tres días después, se informó que usó el nombre de Spears para tomarse una foto con Brad Pitt en Beverly Hills.

Sin embargo, la intérprete de Toxic no está precisamente encantada de que Asghari siga usando su conexión con ella para conseguir invitaciones a eventos de la industria y codearse con la élite de Hollywood.

“Ella siente que Sam está usando ‘la tarjeta de presentación de Britney Spears’ por todo lo que vale”, declaró una fuente para Us Weekly, “y ella lo encuentra un poco patético”, agregó.

Además, el informante reconoció que ha sido especialmente difícil para Britney Spears, ya que ella y Sam Asghari actualmente están peleando por los detalles de su divorcio. El modelo, de 29 años, solicitó el divorcio en agosto de 2023 tras 14 meses de matrimonio.

Aunque Spears y Asghari firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse en junio de 2022, ahora las fuentes afirman que Asghari quiere más dinero.

“Sam siente que debería ser compensado adecuadamente por todo lo que pasó con Britney”, dice la fuente, refiriéndose al comportamiento errático y los cambios de humor que presenció mientras estaba casado con la estrella del pop.

“La cantidad exacta que quiere se mantiene confidencial, pero no está contento con lo que Britney y su equipo han propuesto”. Una segunda fuente agregó: “Sam va por todo lo que hay bajo el sol”.

En julio de 2022, el medio informó que según los términos de su acuerdo prenupcial, Asghari recibiría 1 millón de dólares por cada dos años de matrimonio con Spears, al tiempo que renunciaría a sus derechos sobre el catálogo de música de la ganador del Grammy (Su valor se estima en 60 millones de dólares) y firmaría un acuerdo de confidencialidad.

Pero el acuerdo está “atrapado en el limbo”, señaló la primera fuente. “Hay muchas disputas de ida y vuelta. Las cosas se han vuelto mucho más complicadas de lo que ambos esperaban”.

Si bien, según los informes, Spears había estado pagando la renta del departamento de lujo de Asghari después de su separación, una tercera fuente nos dice que ese ya no es el caso. “Britney no está de humor para que la presionen o la apresuren a firmar otro enorme cheque para Sam”, dijo la primera fuente, señalando que hasta el momento, ella no ha cedido en lo que respecta a los términos de su acuerdo prenupcial. “Ella quiere ceñirse al pie de la letra del papeleo y siente que eso es todo a lo que él tiene derecho, punto”.

“Britney todavía está profundamente resentida por la cantidad de dinero que ciertos miembros de su familia han logrado sacarle a lo largo de los años”, añadió.

Ahora Asghari cree que tiene derecho a más de lo que se acordó inicialmente. “A Sam no le falta dinero, pero está dispuesto a esforzarse y luchar por el dinero extra que cree que merece”, aseguró la fuente.