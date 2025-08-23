$!Ponen a la venta la mansión de Irma Serrano, en 200 millones de pesos

La lujosa casa de Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, fue puesta a la venta en más de 200 millones de pesos, a más de dos años de su muerte.
Esta mansión ubicada en Lomas de Chapultepec, sobre la emblemática Avenida Paseo de la Reforma, no sólo destaca por su arquitectura neoclásica europea, sino por haber sido el hogar de una de las figuras más icónicas del espectáculo mexicano.
La propiedad se anunció a través de México Sotheby’s International Realty, citados por la página Inmuebles 24, especializada en inmuebles de lujo en Ciudad de México.
La majestuosa mansión que perteneció a Irma Serrano, conocida como La Tigresa, fue puesta en venta por 13 millones de dólares, es decir más de 200 millones de pesos, señala milenio.com
La mansión ubicada en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, sobre la Avenida Paseo de la Reforma, la propiedad es descrita como una verdadera joya arquitectónica y cultural.
Su diseño ecléctico y neoclásico europeo representa el lujo residencial de mediados del siglo XX, enmarcando la vida de una de las figuras más icónicas de la cultura mexicana.
“Desde su inauguración, la casa fue un refugio de creatividad y esplendor, donde la música y el arte resonaban en sus paredes, como eco de la vida vibrante de su dueña”, señaló la publicación.
La residencia de La Tigresa no fue solo un hogar, sino un escenario de eventos deslumbrantes. En sus salones se celebraron cenas memorables, y por sus pasillos desfilaron artistas, escritores, políticos y personalidades influyentes del espectáculo.
Figuras como artistas, escritores y líderes políticos han cruzado su umbral, convirtiendo cada encuentro en una celebración de la vida y la creatividad.
El ambiente que Irma Serrano logró construir en su hogar ha sido comparado con el esplendor del palacio de Catalina II de Rusia, donde el arte y la política se entrelazaban con el poder. En su residencia, La Tigresa fue reina, anfitriona y figura central de la vida social y cultural del México de su época.
La inmobiliaria agregó que quien adquiera esta propiedad única, no solo será dueño de una residencia de lujo, sino de un legado. La venta incluye objetos invaluables que pertenecieron a Irma Serrano, como una pintura representativa ubicada en la entrada de la casa, donde aparece retratada al estilo de La Maja Desnuda.
Además, se entregará una misteriosa “caja de la suerte” con un objeto de arte secreto que solo el comprador conocerá. “Este tesoro oculto simboliza la esencia misma de La Tigresa: un toque de intriga y la promesa de nuevas aventuras y mucha suerte”.