$!Ponen a la venta la mansión de Irma Serrano, en 200 millones de pesos

La lujosa casa de Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, fue puesta a la venta en más de 200 millones de pesos, a más de dos años de su muerte. Esta mansión ubicada en Lomas de Chapultepec, sobre la emblemática Avenida Paseo de la Reforma, no sólo destaca por su arquitectura neoclásica europea, sino por haber sido el hogar de una de las figuras más icónicas del espectáculo mexicano. La propiedad se anunció a través de México Sotheby’s International Realty, citados por la página Inmuebles 24, especializada en inmuebles de lujo en Ciudad de México.

La majestuosa mansión que perteneció a Irma Serrano, conocida como La Tigresa, fue puesta en venta por 13 millones de dólares, es decir más de 200 millones de pesos, señala milenio.com La mansión ubicada en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, sobre la Avenida Paseo de la Reforma, la propiedad es descrita como una verdadera joya arquitectónica y cultural. Su diseño ecléctico y neoclásico europeo representa el lujo residencial de mediados del siglo XX, enmarcando la vida de una de las figuras más icónicas de la cultura mexicana.





La casa incluye varias piezas y mobiliario.