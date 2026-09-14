Ponen pausa a su relación Edwin Luna y Kim Flores

“Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja”, escribió el intérprete.

El cantante explicó que quiso dar a conocer la situación directamente, antes de que comenzaran a circular versiones de terceros sobre lo que ocurre entre ellos.

Edwin Luna sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en sus historias de Instagram en el que confirmó que él y Kim Flores decidieron hacer una pausa en su relación de pareja, después de nueve años juntos.

El propio Edwin Luna aclaró que todavía no pueden hablar de una separación definitiva. De acuerdo con su mensaje, la decisión busca darles la oportunidad de tomar distancia para reflexionar sobre su relación y descubrir si existe la posibilidad de volver a elegirse como pareja, detalla elimparcial.com

“Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva”, señaló el cantante.

Luna explicó que ambos quieren darse la oportunidad de “volver a mirarnos al principio”, como dos personas que se quieren y que están intentando entenderse para descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse.

En sus historias, el cantante también hizo énfasis en que no buscan convertir este momento en una serie de señalamientos.

“No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos”, expresó.

Edwin Luna aseguró que están tratando de tomar las mejores decisiones y que su prioridad es que sus hijos y sus seres queridos sean afectados lo menos posible durante este proceso.

El mensaje también destaca que, pese a la pausa en su relación, ambos continuarán unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a sus hijos y a su familia.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey dejó claro que este momento no significa que él y Kim Flores vayan a alejarse completamente.

“Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro”, escribió. Luna también pidió a sus seguidores y a los medios tomar con prudencia cualquier versión ajena a ellos y permitirles atravesar este proceso en privado.

“Por respeto a nuestra familia, les pedimos que cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado”, agregó.

Por ahora, lo que Edwin Luna hizo público es que él y Kim Flores atraviesan una pausa en su relación de pareja después de nueve años, pero el cantante fue enfático al señalar que no puede hablarse de una separación definitiva.