Ponen ‘Spider-Man’ a calle en Nueva York

Nueva York inmortalizó a Spider-Man el 12 de octubre, al nombrar una calle en su honor en el distrito de Queens. La intersección de Ingram Street y Ascan Avenue ahora es “Spider-Man Way”, celebrando al icónico superhéroe arácnido.

Residentes, seguidores y funcionarios se reunieron ese día para develar el letrero de “Spider-Man Way” en la intersección. La elección del lugar no fue casual, pues un cómic de 1989 sitúa la residencia de Peter Parker en Ingram Street, en el número 20 de esa misma calle.

Desde su primera aparición en las historietas de Marvel, Spider-Man se convirtió en un superhéroe reconocido globalmente. Nueva York ha sido escenario fundamental de sus aventuras, consolidando una profunda conexión entre la ciudad y el emblemático personaje ficticio.

La concejal Lynn Schulman presentó la propuesta para este reconocimiento oficial. “Spider-Man ha tenido una importancia fundamental como símbolo para las comunidades de Forest Hills y Queens”, afirmó la concejal, según el sitio web del distrito de Nueva York. Este gesto subraya el arraigo del personaje en la identidad local.

Nick Lowe, editor ejecutivo de Spider-Man, explicó que la ubicación específica de la calle hace referencia directa a un cómic de 1989. En esa historia, la residencia de Peter Parker se establece en el número 20 de Ingram Street, proporcionando un vínculo auténtico con el universo del personaje.

Durante la ceremonia, varios seguidores del superhéroe acudieron para celebrar el nuevo nombre de la calle y homenajear las habilidades del arácnido. Los asistentes mostraron su entusiasmo por la designación de la vía.

Funcionarios presentes destacaron los valores y enseñanzas que representa Peter Parker, así como sus orígenes de clase trabajadora. Esta característica ha permitido que distintas generaciones de lectores se identifiquen con él, trascendiendo las barreras culturales.

Mark Ditko, familiar del cocreador de Spider-Man, Steve Ditko, estuvo presente en el evento. Ditko subrayó la importancia de un superhéroe que, más allá de sus extraordinarias habilidades, representa a una persona común proveniente de un barrio común, reforzando su mensaje de cercanía.

Las cuentas oficiales de Spider-Man y Marvel compartieron un video en el que mostraron algunos de los momentos más destacados de la ceremonia. También se incluyó la reacción de los seguidores que acudieron a celebrar este reconocimiento en las redes sociales.