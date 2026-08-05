Por acusaciones en su contra, descartan a Jared Leto para protagonizar nuevo filme

Según el citado medio, una fuente describió el proceso de casting como algo que “parecía un trato cerrado”, pero los ejecutivos y el propio Levinson ya tenían conocimiento de las acusaciones antes de que comenzaran las negociaciones formales, señala infobae.com

El actor, de 54 años, estaba en conversaciones avanzadas para sumarse al proyecto del director Barry Levinson, conocido por R ain Man, antes de que la producción decidiera no continuar con su participación.

Jared Leto fue descartado para un papel protagónico en el thriller político Assassination en 2025 , después de que las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra se volvieran, según fuentes cercanas a la producción, “imposibles de ignorar”, informó Page Six.

Una fuente con conocimiento interno señaló a Page Six que el desempeño comercial de Tron: Ares, el filme de ciencia ficción de 2025 en el que Leto participó, pudo haber contribuido a la decisión, aunque reconoció que eso “puede haber sido una excusa para descartarlo del proyecto” tras la publicación de un artículo de Air Mail en 2025 en el que nueve mujeres lo acusaron de conducta sexual impropia.

Assassination sigue la historia real de la periodista Dorothy Kilgallen, quien murió en circunstancias no esclarecidas mientras investigaba el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1965.

El reparto incluye a Jessica Chastain, Al Pacino, Bryan Cranston y Brendan Fraser. La producción había sufrido retrasos previos por una demanda del coguionista y productor Nicholas Celozzi, aunque se espera que el proyecto avance.

Hasta el momento no hay información sobre quién podría reemplazar a Leto, y la película no tiene fecha de estreno confirmada.

El caso volvió a la atención pública esta semana tras el estreno del documental de la BBC Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, en el que diez mujeres relataron presuntos episodios de conducta sexual inapropiada ocurridos entre 2002 y 2016, cuando ellas tenían entre 16 y 18 años y el actor rondaba los 30 y 40.

Cuatro de esas mujeres lo acusaron de agresión sexual, amenaza de agresión sexual u otras formas de conducta inapropiada cuando eran menores de edad, según informó TMZ.

La policía de Las Vegas indicó a TMZ que una presunta agresión ocurrida en 2002 nunca fue denunciada ante su departamento. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) señaló que no tiene casos abiertos relacionados con Leto, y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que tampoco tiene investigaciones pendientes que lo involucren.

Jared Leto rechazó en un comunicado difundido por sus representantes las acusaciones contenidas en el documental de la BBC.

“Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, afirmó el actor y músico. “Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, agregó.

No es la primera vez que Leto enfrenta señalamientos de este tipo. En 2025, la DJ Allie Teilz lo acusó públicamente en redes sociales de haberla agredido cuando tenía 17 años, lo que impulsó la investigación de Air Mail en la que nueve mujeres presentaron sus propias denuncias. En todas las ocasiones, el actor negó los cargos.